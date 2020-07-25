هكذا تتخلص من دهون البطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت أرينا سكورومنايا، خبيرة التغذية الروسية، مدربة اللياقة البدنية، كيف يمكن التخلص من دهون البطن فعلا.



وتقول الخبيرة، يحاول الكثيرون في الوقت الحاضر التخلص من دهون البطن بواسطة تمارين منظومةBodyFlex. هذه المنظومة تجمع بين طريقة تنفس خاصة بمشاركة نشطة من الحجاب الحاجز والتمارين الثابتة لمختلف أنواع العضلات، وفقا لروسيا اليوم.

ويفترض أنه بهذه الطريقة يمكن توجيه كمية أكسجين كبيرة إلى مناطق تراكم الدهون، ما يساعد على حرقها. ولكن تقنيات وتمارين التنفس وحدها لا تكفي للتخلص من دهون البطن.

Advertisements

وتقول "إذا لم يراع الشخص جميع الشروط المطلوبة: النظام الغذائي، النشاط البدني، لن يحصل على النتيجة المطلوبة. لأنه عند ممارسة هذه التمارين واتباع نفس النظام الغذائي السابق ومن دون نشاط بدني، فإن الشخص لن يفقد دهون البطن ولن ينخفض وزنه، لأنه لا يمكن حرق الدهون في منطقة محددة فقط".

وتضيف، ولكن هناك تمارين مهمة في منظومة BodyFlex، تساعد على التخلص من دهون البطن، مثل تمارين سحب البطن أكبر قدر ممكن. وتقول، "يعزز هذا التمرين عضلات البطن العميقة ويحسن حالتها، ما يمنع ظهور الكرش المترهل. كما أن هذا التمرين يساعد في تخفيض محيط الخص رأيضا. فهذه الطريقة تساعد الكثير من النساء على التخلص من ترهل البطن بعد الإنجاب، الناتج عن تباعد عضلات البطن المستقيمة، وهذا التمرين يساعد على تقريبها من بعض.

وتشير الخبيرة، إلى أن منظومة BodyFlex لا تحرق دهون البطن، بل تساعد على تقوية العضلات وتحفز عملية التمثيل الغذائي.

وتقول "تمارين هذه المنظومة لن تفيد في حرق الدهون الزائدة، إذا استمر الشخص في نظامه الغذائي والاسترخاء على الأريكة. لأن تمارين التنفس المستمرة تجعل الجسم نشطا وتتحسن عملية التمثيل الغذائي ولكن ليس عملية حرق الدهون. لأن عملية حرق الدهون تعتمد قبل كل شيء على التغذية الصحية".