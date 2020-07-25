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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكلاب تستطيع كشف المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
بعد تدريب استمر أسبوعاً تمكنت 8 كلاب بوليسية تابعة للجيش الألماني، من اكتشاف المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بقليل من التدريب.
وشملت تجربة الدارسة الجديدة تدريب 8 كلاب تابعة للجيش الألماني، على اكتشاف المصابين "بكوفيد-19" بواسطة الشم، بنسبة نجاح وصلت إلى 94 % بعد أسبوع واحد فقط من التدريب.
وقامت جامعة الطب البيطري في هانوفر بألمانيا بتدريب الكلاب على شم اللعاب لأكثر من ألف شخص، بينهم مصابين وغير مصابين، بحسب سكاي نيوز عربية.
وقالت مارين فون كويكريتز بليكويدي، الأستاذة في الجامعة، في مقطع فيديو على موقع يوتيوب حول المشروع: "نعتقد أن الطريقة تعمل لأن عمليات التمثيل الغذائي في جسم المصاب تتغير بالكامل.. الكلاب تستطيع تمييز هذه الرائحة".
ووفقا للباحثين، يمكن نشر الكلاب، التي لديها حاسة شم أقوى بنحو ألف مرة من البشر، للكشف عن العدوى في أماكن مثل المطارات ومعابر الحدود والأحداث الرياضية، مع التدريب المناسب.
وقالت بليكويدي إن الخطوة القادمة ستكون تدريب الكلاب على تمييز المصابين بكورونا من المصابين بفيروسات أخرى، مثل الإنفلونزا.
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