إثيوبيا: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قال مكونن في اجتماع مراجعة الأداء السنوي لتنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة، إن اليوم الذي تم فيه وضع حجر الأساس للسد بشر بالفصول التاريخية.
وقال وزير المياه والري سيلشي بيكيلي في تقرير، إن البلاد استخدمت أقل من 10% مما يمكن أن تنتج 160 ألف جيجا وات ولديها القدرة على إنتاجها.
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وأكد الوزير أن ملء المرحلة الأولى من السد هو إنجاز كبير، موضحا أن توليد الطاقة الكهرومائية سيبدأ اعتبارا من فبراير/شباط 2021.
وعقب الإعلان عن الملء الأولي للسد، قال رئيس الوزراء أبي أحمد: "قمنا بملء السد دون إلحاق الأذى أو الضرر لدول الممر أو المصب".
ومن جهتها قالت رومان جبريسيلاسي رئيسة مكتب تنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة، إن المكتب يستخدم وسائل مختلفة لزيادة مشاركة الجمهور في جمع الأموال للسد.
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