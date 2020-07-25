رئيس الوزراء الإثيوبي السابق يعلق على انتهاء المرحلة الأولى من "سد النهضة"

وأشار مريام، إلى أن "الانتصار الذي حققته إثيوبيا في مشروع سد النهضة هو نتيجة لجهودها الدبلوماسية المحملة بالحكمة والود"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وأكد رئيس الوزراء السابق، أن "الملء التاريخي الحالي للسد هو مكافأة منحت لإثيوبيا في مقابل مساعيها الدبلوماسية الطويلة الأمد التي تتميز بموقفها العادل والمعقول".

ونشر التلفزيون الإثيوبي "etv"، يوم الأربعاء الماضي، فيديو يعرض لأول مرة لحظة ملء بحيرة "سد النهضة". وظهرت في الفيديو لحظة دخول المياه بشكل كبير إلى البحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد.

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من جانبه، هنأ وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، الأربعاء الماضي، مواطنيه بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة. وقال أندارجاشيو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر":

"تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة.. في الحقيقة.. النيل لنا".

فيما وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تهنئة لمواطنيه على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة. وقال، في خطاب صوتي مسجل أذاعه التلفزيون الإثيوبي، مع صور حديثة من سد النهضة: "أهنئ الإثيوبيين على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة".

ونقلت إذاعة "فانا" الإثيوبية الخاصة عن مكتب رئيس الوزراء "اكتمال المرحلة الأولى من ملء سد النهضة"، فيما ذكر موقع "أديس إنسايت" أن الإعلان "يعد مفاجأة في ظل النفي الأخير من جانب أديس أبابا لأنباء الشروع في عملية الملء".