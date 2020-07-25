جاءت تصريحات زينب إبراهيم، في حديثها إلى إذاعة "موزاييك" تناولت خلاله مسألة البت في لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي.
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وأضاف الغنوشي في تصريح إعلامي أنه هو من تولى تقديم المقترح ومكتب المجلس لم يحتاج للتصويت مشددا على أن القرار يأتي احتراما لإرادة 73 نائبا، بحسب ما ذكرت إذاعة "شمس FM".
كما أشار الغنوشي إلى أن لائحة سحب الثقة منه التي قدمها 73 نائبا تتضمن جملة من الإخلالات التي بإمكانها إسقاط اللائحة شكليا.
وكان الناطق باسم "حركة النهضة" التونسية، عماد الخميري، قد أعلن، الخميس الماضي، أن اجتماعا للمكتب التنفيذي للحركة سيعقد، مساء اليوم، للتداول في ما توصلت إليه لجنة المشاورات مع الأحزاب المنبثقة عن الحركة.
وقال الخميري في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" إن "حركة النهضة مستمرة في مشاوراتها مع حزب قلب تونس وكتلة المستقبل حول الشخصية الأقدر لرئاسة الحكومة، مبرزا أن الأسماء المطروحة مقسمة بين مستقلة وذات توجهات حزبية".
وتتصاعد الأزمة السياسية في تونس، بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخاخ الأسبوع الماضي، وزيادة حالة الاستقطاب بين الكتل البرلمانية والسياسية، ودعوات لإسقاط رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الحاكمة، في وقت تزداد فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
كانت هذه تفاصيل خبر ممثل "النهضة" في مكتب البرلمان التونسي: لائحة سحب الثقة من الغنوشي ساقطة شكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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