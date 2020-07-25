سياسي يمني: فتح "آيا صوفيا" للعبادة انتصار للنهوض الحضاري

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365



قال سياسي يمني، إن إعادة فتح مسجد "آيا صوفيا" بمدينة إسطنبول للعبادة بعد 86 عاما، يعد انتصارا للنهوض الحضاري في العالم الإسلامي.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حسن الحاشدي الأمين العام المساعد لحزب السلم والتنمية (إسلامي) اليمني للأناضول.



وأضاف الحاشدي، أن ذلك "يبشر بنهوض حي قادم تجاه مقدسات مسلوبة كالحرم القدسي الشريف (المسجد الأقصى وقبة الصخرة في فلسطين).



وأردف أن إعادة آيا صوفيا لمسجد "ربما يحرك ملفات مهمة أمام المحاكم في بلدان عديدة حولت مساجد إلى كنائس، أو حظائر للأبقار والخنازير، فذلك له دلالة، وأبعاد لعودة كل مقدس مسلم تم امتهانه".



وحول تفاعل اليمنيين مع الحدث قال الحاشدي " كوني متواجد في اليمن، تابعت بنفسي الاهتمام بافتتاح مسجد آيا صوفيا في المساجد سواء في محاضرات، أو خطب جمعة ".



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وأضاف " كذلك نفس الأمر بالنسبة لطبقة العلماء، والمثقفين في كل اليمن، فقد احتفوا بإعادة افتتاح آيا صوفيا".



وأردف الحاشدي "لو تأملت بعموم وسائل التواصل الاجتماعي لوجدت غالبية الصفحات والتغريدات في اليمن والعالم الإسلامي اهتمت بالأمر".



وتابع " منذ اليوم الأول لقرار إعادة آيا صوفيا لمسجد، والاحتفاء قائم هنا، وكأن الحدث في اليمن وليس في تركيا".

ومضى الحاشدي قائلا "بافتتاح آيا صوفيا كجامع أعاد الاعتبار للجامع بدلالته الكبيرة، وأبعاده الإسلامية، فما قامت به قيادة الدولة التركية يمثل فخرا لكل مسلم".

وأقيمت أمس، أول صلاة جمعة "بآيا صوفيا" بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو الجاري، قرار مجلس الوزراء، 24 نوفمبر 1934، بتحويلها من مسجد إلى متحف.



و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

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