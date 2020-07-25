مقتل 5 بينهم مختار قرية بهجوم لـ"داعش" شمالي العراق

بغداد/علي جواد/ الخليج 365



قتل السبت، مختار قرية سموم بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، وأربعة مدنيين آخرين بينهم نجليه، بهجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش"، بحسب مصدر عسكري.

وقال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات صلاح الدين، لـ"الخليج 365"، إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا فجر السبت، هجوما على منزل مختار قرية سموم التابعة لناحية مكيفيشة شمالي محافظة صلاح الدين، وقتلوا المختار علي مخلف ونجليه واثنين من أقربائه كانوا في زيارة لهم".



وأوضح محمد أن "عناصر داعش فروا بعد تنفيذهم الهجوم".



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وخلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.



إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.