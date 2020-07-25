غزة.. بدء صرف منحة مالية قطرية لـ100 ألف أسرة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365



بدأت دولة قطر، السبت، صرف مساعدات مالية لنحو 100 ألف أسرة فلسطينية في قطاع غزة؛ وفق آلية تُراعي معايير منع تفشّي فيروس "كورونا".



وأفادت مراسلة الخليج 365، أن آلاف الفلسطينيين المستفيدين من المنحة، توجهوا إلى فروع بنك البريد (حكومي) الموزعة في محافظات القطاع لتلقّي تلك المساعدات.



وبحسب بيان صدر عن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الخميس الماضي، وتلقّت "الخليج 365" نسخة منه، فإن عملية الصرف ستستمر حتّى يوم الأربعاء المقبل.



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كما ستتم عملية الصرف، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصّة بغزة، لمراعاة معايير "سلامة المستفيدين، والمحافظة على مسافات كافية بينهم، ضمن إجراءات الوقاية المتبّعة لمواجهة تفشّي فيروس كورونا "، وفق البيان.



وتأتي هذه المنحة القطرية، ضمن دفع مالية قطرية "شهرية"، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لإغاثة فقراء غزة.



ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006.

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