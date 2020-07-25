نائب وزير الحج: إلزام الحجاج بارتداء أساور إلكترونية للتأكد من تطبيق العزل المنزلي

أكد معالي نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، عن وجود تنسيق كامل مع وزارتي الصحة والداخلية؛ لتطبيق البروتوكولات الصحية والأمنية، خلال موسم حج 1441هـ، والذي وصفه بـ “الحج الاستثنائي” من المقاييس الإجرائية والتنظيمية والصحية كافة.

وقال نائب وزير الحج والعمرة :” إن هناك 160 جنسية يمثلون كافة الحجاج المقيمين الذين وقع الاختيار عليهم ، لأداء فريضة حج هذا العام”، مؤكدًا عدم وجود أي تفاضل في عملية الاختيار إلا من ناحية المعايير الصحية التي وضعتها الجهات الصحية المعنية.

وذكر الدكتور مشاط، أن اختيار الحجاج المقيمين كان من خلال البوابة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن وزارة الحج والعمرة بدأت في تنفيذ خططها التنفيذية والتفصيلية لتنظيم موسم حج هذا العام منذ وقت مبكر، والذي يأتي في ظروف استنثنائية بسبب جائحة كورنا، مؤكدًا على أخذ كافة التدابير الصحية والأمنية والتنظيمية لإقامة شعيرة الركن الخامس من أركان الإسلام بسلام وآمان.

ولتوضيح الإجراءات الوقائية والرسائل الصحية، تم تحديد قائد لكل مجموعة من مجموعات الحجيج، ليسهل التواصل معهم وإبلاغهم بالمستجدات أولًا بأول، وبالنسبة لإجراءات العزل، أكد على إلزام ضيوف الرحمن الذين وقع الاختيار عليهم بارتداء الأساور الإلكترونية للحرص على تطبيقهم “للعزل المنزلي”، قبل توجههم إلى المشاعر المقدسة، على أن يخضعوا للحجر المؤسسي من اليوم الرابع وحتى الثامن من شهر من ذي الحجة في مكة المكرمة.