المرور : 62 نقطة أمنية لمنع غير المُصرح لهم بدخول المشاعر المقدسة

كشف قائد نقاط المنع والتحكم بشؤون المرور العقيد طارق الربيعان، عن وجود 62 نقطة أمنية تختص بمنع غير المُصرح لهم بدخول المشاعر المقدسة.

وقال الربيعان في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن مهام تلك النقاط التي تتواجد بمحيط المشاعر الثلاثة منى ومزدلفى وعرفات، هو منع الأشخاص والمركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر.

ونوه إلى أنه جرى تهيئة تلك النقاط منذ يوم الـ 20 من شهر ذي القعدة الماضي، مبيناً أن هناك التزاماً كاملاً من أفراد النقاط بالبروتوكولات الوقائية الصحية الخاصة بجائحة “كورونا”.