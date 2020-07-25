شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية على السعودية وحار فى البحرين وغائم بالامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج، اليوم الجمعة، طقسا متباينا، حيث تشهد السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، بينما الطقس في البحرين سيكون حارا ورطباً ويكون غائماً جزئياً احياناً .

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، الشرقية ، حائل ، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض ، الشرقية ، نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع، اليوم السبت، فى مملكة البحرين سيكون حارا ورطباً ويكون غائماً جزئياً احياناً.

الرياح شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً، ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين عند السواحل ومن قدمين إلى اربعة أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 35%.

Advertisements

أعلى مد فى الساعة 8:40 صباحاً وفى 8:41 مساء، وأدنى جزر فى الساعة 2:47 مساء وفى الساعة 3:12 صباحاً، شروق الشمس فى تمام الساعة 5:00 صباحاً والغروب عن الساعة 6:28 مساء.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقى صباحاً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية 18 - 30 تصل إلى 42 كم س أحياناً.

يكون الموج فى الخليج العربى متوسطا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:07 والمد الثانى عند 04:14 والجزر الأول عند الساعة 10:20 والجزر الثانى عند الساعة 22:18 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:09 والمد الثانى عند الساعة 01:22 والجزر الاول عند الساعة 19:31 والجزر الثانى عند الساعة 07:16 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 43 31 80 30 دبى 40 30 70 35 الشارقة 41 29 65 30 عجمان 39 30 75 35 أم القيوين 40 29 80 35 رأس الخيمة 40 32 75 40 الفجيرة 35 31 80 50 العين 42 30 65 20 ليوا 42 29 75 20 الرويس 41 31 75 25 السلع 42 32 70 35 دلما 40 34 75 45 طنب الكبرى 38 33 80 50 طنب الصغرى 38 33 80 50 أبو موسى 38 33 80 50 .