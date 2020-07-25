عمره 103 أعوام وينتصر على كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

يحير كورونا العلماء وكل يوم تتكشف كثير من أسراره ومصابوه بالملايين من مختلف الأعمار ، والناجون من براثنه كذلك يتفاوتونها فهذا مسن باكستاني تجاوز المائة ومع ذلك شفاه الله.



قال أقارب باكستاني يبلغ من العمر 103 أعوام وأطباء إنه تعافى من مرض كوفيد-19 ليصبح من بين أكبر الناجين سنا من المرض في العالم، متغلبا على الصعاب في بلد يعاني من ضعف نظام الرعاية الصحية.

وخرج عزيز عبد العليم، وهو من سكان قرية في منطقة شيترال الجبلية الشمالية، الأسبوع الماضي من مركز لعلاج الحالات الطارئة بعد أن أظهرت الاختبارات إصابته في أوائل يوليو .

وقال أحمد، نجل عبد العليم، لرويترز من قريته الواقعة بالقرب من الحدود الباكستانية مع الصين وأفغانستان "كنا نشعر بالقلق عليه نظرا لسنه، لكنه لم يكن منزعجا على الإطلاق".

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ونقل أحمد عن والده قوله إنه مر بالكثير في حياته وإنه لم يشعر بالخوف من الفيروس، لكنه لم يكن مرتاحا، بالرغم من ذلك، للبقاء في العزل بحسب سكاي نيوز.

وقال أحمد، وهو نجار تجاوز الخمسين، إن والده كان يعمل نجارا حتى السبعينيات من العمر، وتوفيت في حياته 3 زوجات و9 من الأبناء والبنات، مضيفا أن أباه انفصل عن زوجته الرابعة وهو متزوج حاليا من الخامسة.

وقال مسؤول طبي كبير في مركز الحالات الطارئة التابع لخدمة آغا خان الصحية، سردار نواز، الجمعة، إن عبد العليم كان بحاجة أيضا للدعم المعنوي والنفسي في فترة العزل والعلاج.

وسجلت باكستان أكثر من 270000 إصابة و5763 وفاة بالمرض، الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد.

وفي حين تراجعت الإصابات في الشهر الماضي، يخشى مسؤولون حكوميون من ارتفاع جديد في عيد الأضحى.