القوات العراقية تعثر على كدس للعتاد شمالي البلاد... صور

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة عثرت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن على كدس للعتاد في ناحية الرياض التابعة إلى قضاء الحويجة - محافظة كركوك تابع إلى عصابات "داعش" الإرهابية".

وأضاف البيان، "يحتوي على عبوات ناسفة عدد(6)، قنابر هاون عدد (4)، صواريخ آر بي جي وصاروخ موجه عدد (3)، صواعق تفجير عدد (15)، حيث تم رفع المواد بدون حادث يذكر".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.