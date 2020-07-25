شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: سياسات قطر فى بلادنا تتناغم مع الانقلاب الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الإعلام اليمنى، معمر الإرياني، أن "سياسات قطر فى الأزمة اليمنية تتناغم مع الانقلاب الحوثي"، بحسب "العربية".

وقال الإريانى فى سلسلة تغريدات له على تويتر ، إن "سياسات قطر تضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني".

كما تابع أن "قطر أنشأت منصات إعلامية للإساءة للحكومة اليمنية"، إلى ذلك أضاف الإريانى أن "قطر تعمل على تفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأى العام بأزمات جانبية".

ولفت إلى أنه "مؤسف أن تقف قطر بعيداً عن العرب فيما يواجهونه من تحديات وقضايا".

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كما أكد أن "قطر تقدم خدمات مجانية لنظام إيران من باب المكايدة السياسية".

وأضاف: "ندعو قطر لمراجعة سياساتها وعدم اتخاذ اليمن مادة للمكايدة".

يذكر أن رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، كان قد اتهم فى وقت سابق قطر بالعمل على نشر الفوضى فى بلاده، موضحاً أنه "منذ وقت مبكر دعمت الدوحة الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار فى اليمن".