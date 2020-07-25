شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تسجل 15 إصابة جديدة مصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 15حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجدّ واحدة منها محلية، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 1146.

وأشارت وزارة الصحة- فى بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- إلى أن حالة الإصابة المحلية هى لطبيب يعمل فى مستشفى الحسين بمنطقة عين الباشا ويتمّ حاليّاً الاستقصاء عن سبب الإصابة؛ وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى وتحديد المخالطين له وفحصهم، مبينة أن باقى الحالات جاءت لقادمين من الخارج ممن يقيمون فى مواقع الحجر (8 من السعوديّة، وحالة من الإمارات، واثنان من فلسطين) و3 حالات لسائقى شاحنات أردنيين قادمين عبر حدود العمري.

وأوضحت أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء فى مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 7788 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالى عدد الفحوصات التى أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 550 ألفا و656 فحصاً.