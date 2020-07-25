شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: "تيار المستقبل" يعلن تأجيل مؤتمره العام خشية وباء "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر "تيار المستقبل"، بزعامة رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريرى، إرجاء مؤتمره العام الثالث، الذى كان من المقرر أن ينعقد اليوم السبت؛ وذلك خشية تعرض المشاركين للإصابة بفيروس كورونا المستجد فى ضوء تسارع وتيرة الإصابات بالوباء مؤخرا فى عموم لبنان.
وذكر تيار المستقبل، فى بيان ، أن قرار إرجاء المؤتمر لموعد آخر يحدد لاحقاً، جاء فى ضوء توصية بهذا الشأن أصدرها قطاع الأطباء بالتيار، والتى أيدتها أيضا العديد من السلطات الصحية المعنية، نتيجة تفشى وباء "كورونا" فى البلاد.
وكان من المقرر أن يعقد تيار المستقبل مؤتمره العام الثالث فى قاعة المؤتمرات بواجهة بيروت البحرية صباح غد، وكان سيتضمن جلسات وحلقات نقاشية متعددة تتناول الملفات السياسية والاقتصادية التى يشهدها لبنان إلى جانب تشكيل مجلس رئاسة التيار.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان: "تيار المستقبل" يعلن تأجيل مؤتمره العام خشية وباء "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.