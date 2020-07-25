شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: "تيار المستقبل" يعلن تأجيل مؤتمره العام خشية وباء "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر "تيار المستقبل"، بزعامة رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريرى، إرجاء مؤتمره العام الثالث، الذى كان من المقرر أن ينعقد اليوم السبت؛ وذلك خشية تعرض المشاركين للإصابة بفيروس كورونا المستجد فى ضوء تسارع وتيرة الإصابات بالوباء مؤخرا فى عموم لبنان.

وذكر تيار المستقبل، فى بيان ، أن قرار إرجاء المؤتمر لموعد آخر يحدد لاحقاً، جاء فى ضوء توصية بهذا الشأن أصدرها قطاع الأطباء بالتيار، والتى أيدتها أيضا العديد من السلطات الصحية المعنية، نتيجة تفشى وباء "كورونا" فى البلاد.

وكان من المقرر أن يعقد تيار المستقبل مؤتمره العام الثالث فى قاعة المؤتمرات بواجهة بيروت البحرية صباح غد، وكان سيتضمن جلسات وحلقات نقاشية متعددة تتناول الملفات السياسية والاقتصادية التى يشهدها لبنان إلى جانب تشكيل مجلس رئاسة التيار.