شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تطالب بضغط دولى على الحوثيين للإفصاح عن إصابات كورونا بمناطق سيطرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولى للضغط على ميليشيا الحوثى الانقلابية، المدعومة من إيران، إلى التعامل بمسؤولية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) فى مناطق سيطرتها لما فيه مصلحة جميع اليمنيين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن وزير الصحة العامة والسكان بالحكومة اليمنية، ناصر باعوم، قوله إن حكومة اليمن تعاملت بوضوح وشفافية فى الإعلان عن حالات الإصابة والوفيات بوباء كورونا، فيما تستمر ميليشيا الحوثى بالتعنت وإخفاء عدد الإصابات بالفيروس فى مناطق سيطرتها.

وشدد الوزير باعوم لدى لقائه نائب السفير البريطانى فى اليمن سيمون سمارت، على تقديم مزيد من الدعم للقطاع الصحى فى اليمن حتى يتسنى له تقديم الخدمات الصحية للمرضى فى مختلف المحافظات.

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واستعرض الوزير اليمني، الإجراءات والجهود التى بذلتها الحكومة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الحكومة سخرت كافة الإمكانيات المتاحة لمجابهة هذا الوباء، وقامت بالتنسيق مع المانحين لتقديم الدعم والمساعدات والمستلزمات للقطاع الصحي.

من جانبه، عبر نائب سفير البريطانى عن تقديره للجهود التى تقوم بها الحكومة اليمنية فى مجابهة فيروس كورونا، وأكد استمرار دعم بلاده لها وللشعب اليمنى فى المجالات كافة.