قرقاش: الإمارات ترفض الخضوع العربي للقوى الإقليمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الجمعة، إن الإمارات شريك لقوى خيّرة في المنطقة تسعى إلى الاستقرار والتنمية وترفض الخضوع العربي للقوى الإقليمية. وأضاف في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» أن «تضخيم دور الإمارات الإقليمي، والذي دأبت عليه المنصات الإعلامية القطرية والتركية والإخوانية كسلاح ذي حدين لمن يقود هذه الحملة السوداء، ومقصد هذه الحملات شيطنة الإمارات، لكنه في جزء منه إقرار بمحورية الإمارات ومصداقيتها بعيداً عن مؤامرات الخيم والتسجيلات».

وأشار إلى أن «تضخيم دور الإمارات يبيّنها وكأنها الرقم الصعب والدولة التي ترفع لواء التصدي للتدخلات الإقليمية في الشأن العربي. دعايةٌ مجانيةٌ لا نستحقها كلها»، وتابع: «نحن شريك لقوى خيّرة في المنطقة تسعى إلى الاستقرار والتنمية وترفض الخضوع العربي للقوى الإقليمية».

واستطرد قائلاً: «لا شك أن جزءاً من هذه الحملة السوداء المستمرة والتي يتم إنفاق الملايين عليها يعود إلى العجز عن مجاراة الطموح الإماراتي والريادة العلمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة»، مشيراً إلى أنه «حين ندرك أن الجار يسرف بهدف شيطنتنا اعلموا أن لأمواله أثراً في تعزيز موقعنا ودورنا».