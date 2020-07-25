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وصول الدفعة الأولى من ضيوف الرحمن إلى مكة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبلت ‫وزارة الحج والعمرة ، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، أمس الجمعة، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام القادمين من منطقة القصيم.‬

ويأتي ذلك بعدما أتمت الجهات المعنية كافة التجهيزات المعدة لخدمة حجاج هذا العام، والتي تطبق فيها جميع الإجراءات الصحية من خلال خطة تنفيذية شاملة من جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية، المنبثقة من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كل ما من شأنه تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

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يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية جهزت فندقاً متكاملاً لاستقبال الحجاج وتسكينهم في مكة المكرمة، بدءاً من الرابع من ذي الحجة، قبل ذهابهم إلى منى؛ حيث خصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة، وضعت فيها علب ماء زمزم المعقمة، ووجبات خفيفة وصحن فاكهة وحلويات، إضافة إلى قوائم الطعام التي توفر الوجبات الرئيسية للحجاج.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 2241 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 215.731، كما تم تسجيل 2378 حالة إصابة جديدة بفيروس . في حين سجلت 37 حالة وفاة بالفيروس في المملكة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 668 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك مجموع حالات الشفاء 52915 ألف حالة. (وكالات)

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