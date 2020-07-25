شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقي يدعو إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات
دعا الاتحاد الإفريقي، أمس الجمعة، مصر والسودان وإثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الإفريقي. وقال بيان، صادر عن رئيس الإتحاد الإفريقي، رئيس جنوب إفريقيا، الرئيس سيريل رامافوزا، إن «مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الإفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث».
وأوضح أنه يعكس تقدماً ملحوظاً في المفاوضات .
وأضاف أن الاتحاد يشيد برؤساء دول وحكومات مصر وإثيوبيا والسودان لإبدائهم الحنكة السياسية والتزامهم بإيجاد حل دائم من خلال الدبلوماسية والمفاوضات لسد النهضة. مسترشدين بمبدأ التضامن والتعاون الإفريقي والرغبة المصاحبة لإيجاد حل إفريقي للمشاكل .
ولفت إلى أن الاتحاد يحث دول إثيوبيا ومصر والسودان للعمل على اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الإفريقي».
وذكر أن القمة الإفريقية المصغرة حول السد وافقت على عملية الانتهاء من المفاوضات بشأن نص اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، الذي ينبغي أن يتضمن اتفاقية شاملة بالتطورات المستقبلية بشأن النيل الأزرق.
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