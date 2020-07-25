شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وتقارير التنافسية الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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محمد خليفة

النجاح الذي حققته الإمارات لم يأت من فراغ، فخلفه تكمن إرادة قوية، وعزم لا يلين، وصدق وإخلاص في العمل والإنجاز.

تمكنت دولة الإمارات، بحكمة القيادة الرشيدة، من تحقيق نهضتها الشاملة، وتعزيز دورها الإقليمي والعالمي إنسانياً وسياسياً واقتصادياً، وأصبح للدولة حضور أعمق في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي، كما شكلت عنصر دفع قوياً للصوت العربي في الحوار العالمي على اختلاف هيئاته ومؤسساته، ومضت قافلة التقدم والرقي لتعزيز مكانة هذه البلاد في الداخل والخارج، تأكيداً لمكانتها وثقلها المؤثر في الاقتصاد العالمي، وذلك لمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية، إضافة إلى النمو المتسارع والمتوازن، على حد سواء، حتى باتت من الدول ذات الثقل السياسي والاقتصادي في المنطقة والعالم؛ ما جعل الشعوب، في مختلف الدول، تنظر إليها، وإلى تجربتها الرائدة في التقدم بإعجاب شديد، وسط بحر مضطرب من حولها.

إن هذا النجاح، لم يأت من فراغ، فخلفه تكمن إرادة قوية، وعزم لا يلين، وصدق وإخلاص في العمل والإنجاز، وتشهد على ذلك المؤسسات والجهات الدولية التي تعنى بإصدار تقارير سنوية تتعلق بتنافسية الدول المختلفة، وقياس أدائها الاقتصادي ورقيها البشري. ومن هذه المؤسسات والجهات الدولية: المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، والبنك الدولي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.

إن التنافسية تعني: «سعي الدول إلى الاستغلال الأمثل لكافة مواردها؛ من أجل تحقيق الرفاهية لشعوبها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات في الإدارة والاقتصاد». ووفق هذا التعريف المعتمد للتنافسية صدر التقرير الذي أصدره معهد التنمية الإدارية بسويسرا، في شهر يونيو 2020، حيث تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ جاءت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً، بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة على دول مثل: الولايات المتحدة، وإيرلندا، وفنلندا، ولوكسمبورج، وألمانيا، والمملكة المتحدة. ووفقاً لنتائج التقرير، تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 106 مؤشرات، من إجمالي 338 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.

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ويعتمد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في منهجيته على الاستبيانات التي يتم جمعها بنسبة 33.33%، وعلى الإحصاءات والبيانات التي توفرها الدول بنسبة 66.67%، ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول التي يشملها، على أربعة محاور رئيسية تشمل: (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية) والتي يندرج تحتها 20 محوراً فرعياً تغطي 338 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات؛ الاقتصادية والمالية والتشريعية والإدارية والاجتماعية.

وقد سجلت الدولة تقدماً ملحوظاً في محورين من المحاور الرئيسية الأربعة، وهما: محور الأداء الاقتصادي، والذي صعدت فيه الدولة إلى المركز الرابع عالمياً، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه خمسة مراكز، بينما حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، والمرتبة السابعة عالمياً في محور كفاءة الأعمال.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» قد أصدر تقريره للتنافسية العالمية عام 2019، وقد نالت فيه دولة الإمارات، المرتبة الأولى عربياً والخامسة والعشرين عالمياً.

كما أشارت نتائج التقرير إلى أن الحوافز الاقتصادية، وجودة الخدمات التي توفرها الدولة تحقق درجات عالية من الرضا لدى المستثمرين، ومؤسسات القطاع الخاص.

إن هذه المؤسسات الدولية لا تحابي دولة على حساب أخرى؛ لأن ذلك يطعن في مصداقيتها، ويشكك في الأهداف التي قامت من أجلها ؛ لذا فهدفها نشر الحقيقة فيما يخص قوة كل دولة، واقتدارها اقتصادياً وحكومياً، وفي شتى مجالات القوة والازدهار.

لاشك في أن ما حققته الإمارات من إنجازات هائلة على كافة الصعد وفي مختلف المجالات، يدعو إلى الفخر والاعتزاز، لا بتلك الإنجازات فقط، وإنما بالقيادة الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم حكام الإمارات، الذين قدموا، وما زالوا يقدمون الفكر، والرؤية، والقدوة في الإخلاص والتضحية لرفعة هذا الوطن. رغم ما نزل بالعالم من بلاء، بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلال كثيفة على الاقتصاد العالمي.

نسأل الله أن يديم على بلادنا ما تنعم به من أمن ورخاء ورغد العيش في ظل رعاية القيادة الرشيدة.

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