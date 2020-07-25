شكرا لقرائتكم خبر عن رعد وبرق فى مكة وأمطار غزيرة بالمدينة المنورة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المملكة العربية السعودية طقسا غير مستقرا خلال الساعات القليلة الماضية، لاسيما في مكة المكرمة والمدينة ومناطق أبها وعسير والطائف، حيث غرقت العديد من المناطق بسبب هطول الأمطار الغزيرة، كما شهدت سماء مكة رعد وبرق.

وهطلت رعدية متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية السعودية، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو وصورا للأمطار الغزيرة والرعد والبرق في سماء مكة وبالمدينة المنورة وغيرها من المناطق.



رعد وبرق في السعودية

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف، شملت أحياء المنطقة الصناعية وشهار والردف وليا وسمنان وسمينين وجنوب الطائف حتى سالت على الأودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

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رعد وبرق في السعودية

ونشرت قناة العربية عبر حسابها المخصص لأحوال الطقس، بموقع تويتر، مقطع فيديو لهطول الأمطار المصحوبة بالبرق والرعد في محافظة الطائف والتي شهدت غرق بعض الشوارع والسيارات.



رعد وبرق في السعودية

وشهدت منطقة الخليج، الجمعة، طقسا متباينا توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية بتقريرها عن حالة الطقس الجمعة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.