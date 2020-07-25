شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مختص تقني يوضح أسرع طريقة للإبلاغ عن أي حساب بـ”تويتر” ينشر صوراً خاصة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المختص في التقنية راكان الروقي، أن حل مشكلة إزالة المقاطع والصور الخاصة عبر موقع تويتر يكون عبر إبلاغ الدعم الفني للموقع من 40 حساباً أو أكثر.

وأشار الروقي عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر، إلى أنه عند إبلاغ الدعم الفني لموقع تويتر يتم ذكر السبب وهو أن المقطع شخصي ويحتوي على معلومات شخصية، مُضيفًا أن ظروف كورونا قد تؤخر مسح المحتوى المخالف في بعض الأوقات، لكن كثرة عدد المشاركين في الإبلاغ يُسرّع عملية الحذف.