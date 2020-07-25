صورة مغايرة

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على طريق محاربة فيروس كورونا المستجد، تمضي دولة الإمارات سالكة درب السيطرة على الوباء، عبر الوصول بعدد الإصابات إلى أقل قدر ممكن، إلى حين التوصل إلى لقاح يضع حداً لفيروس غيّر حياتنا رأس على عقب.

ولأننا في دولة لم تعهد قيادتها الرشيدة أن تضع مستقبل صحة أفرادها تحت رحمة أي أحد، أو أن تجعل للصدفة مكاناً يُنجيها من خطر الفيروس الذي لا يزال يعصف بدول العالم، بادرت إلى العمل على وأده بأيدي أبنائها، وبجهود أطبائها الذين تمكنوا بفضل من الله تعالى، وبدعمها اللامحدود، من الوصول إلى لقاح يجري التأكد من مدى فاعليته، قبل زف بشرى إنتاجه للبشرية جمعاء.

المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لهذا اللقاح الواعد لعلاج الفيروس تجري على قدم وساق، والخطة وضعت لتجربته على 15 ألف متطوع من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات، بادر 10 آلاف شخص منهم بالتطوع إلى حد الآن.

كلنا نعلم السباق المحموم الذي تشارك فيه مختلف المختبرات العالمية، مدفوعة بأهداف ربحية للفوز بإنتاج لقاح، يمكنها من السيطرة على سوق الأدوية العالمي، وهو ما يظهر جلياً في حرب التصريحات، أو إعلان السبق في نجاح تجارب، ترويجاً لعقار دون آخر.

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الصورة في الإمارات مغايرة، وسعي الدولة لإنتاج اللقاح تغذيه إنسانية عظيمة تجلت منذ بداية الأزمة، حيث اكتسبت مختلف القرارات المتخذة أو الإجراءات المتبعة، طابعاً إنسانياً بحتاً، بدءاً بوضع الآليات للحد من تبعات الجائحة على مختلف قطاعات المجتمع، مروراً بتحملها كامل تكلفة الفحوص والعلاج والحجر للمصابين، وصولاً إلى مساعداتها الطبية التي استفاد منها مليون و132 ألف عامل في مختلف دول العالم.

إنسانية الإمارات عززت الجهود العالمية الرامية إلى وقف انتشار الفيروس منذ بداية الوباء، حيث حرصت على أن تصل مساعداتها إلى البلدان المحتاجة بصرف النظر عن أي اعتبار، فضلاً عن تعاونها مع العديد من المنظمات العالمية لتعزيز فاعلية وضمان وصول مساعداتها إلى الدول التي تحاول التصدي للجائحة، ومساهمة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، في تسهيل نقل أكثر من 80% من مساعدات منظمة الصحة العالمية إلى عدد من الدول.

لقد رسخت الإمارات مكانتها خلال الجائحة كحاضنة للتعاون الدولي، ووجهة للجهود الإنسانية الهادفة إلى تعزيز صحة الإنسان ورفاهيته وسلامته، واليوم، يداً بيد، يتسابق أبناء الإمارات ليتطوعوا في إجراءات التجارب السريرية للقاح، لرد الجميل لهذا الوطن.

فتحية ل10 آلاف متطوع بادروا لرد شيء من الجميل لوطن معطاء، واختاروا أن يكونوا طرفاً فاعلاً في الحرب على الفيروس.

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