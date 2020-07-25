رسائل قيس سعيِّد

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يكاد الرئيس قيس سعيِّد أن يبدد انطباعاً شاع قُبيل وبُعيد انتخابه رئيساً للجمهورية التونسية بأنه محل ثقة حركة النهضة «الإخوانية»، خاصة أنها أعلنت دعمها له في جولة الإعادة التي تنافس فيها مع مرشح «قلب تونس» نبيل القروي الذي كان موقوفاً على ذمة التحقيق في قضايا فساد، فبعد مضي أشهر قليلة على انتخابه أعطى سعيّد إشارات واضحة لا على استقلالية قراره فحسب؛ وإنما على حرصه على النأي بنفسه عن سلوك «النهضة» وطموحاتها في السيطرة على مفاصل الدولة التونسية.

عمل على إضفاء دور أكبر ووازن لموقع رئيس الجمهورية؛ بل إنه طالب بتعديل النظام السياسي ليصبح رئاسياً كي يؤدي الدور الضامن للاستقرار السياسي في البلاد، وحماية الدولة من أن تصبح رهينة في أيدي «النهضة»، مستغلة كونها الكتلة الأكبر في البرلمان، وقفزت إلى رئاسته، في شخص رئيسها الذي لم يعد مستساغاً كوجه سياسي حتى بين العديد من كوادر الحركة نفسها، فضلاً عن جمهرة واسعة من التونسيين.

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تذهب بعض التقارير والتحليلات السياسية إلى وجود شيء من التناغم بين رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ ورئيس الجمهورية، ينم عن شعورهما بالقلق من مكائد «النهضة»، ويستدلون على ذلك بتقديم الفخفاخ استقالة الحكومة بطلب من سعيّد، وما تلا ذلك من إقالته لوزراء حركة «النهضة» من حكومة تصريف الأعمال، ليقطع أمامها الطريق في تنفيذ تهديدها بسحب هؤلاء الوزراء لإرباكه، وإرباك الوضع السياسي عامة.

وتذهب هذه التحليلات أيضاً، إلى أن الفخفاخ نال ضوءاً أخضر من رئيس الجمهورية الذي اجتمع به بحضور رئيس اتحاد الشغل التونسي نور الدين طبوبي؛ المنظمة الأهم والأكثر نفوذاً في المجتمع المدني في تونس، ليعلن ما جاء في بيان أصدره بعيد هذا اللقاء من هجوم على حركة «النهضة»، واصفاً دعوتها «لتشكيل مشهد حكومي جديد، بأنها انتهاك صارخ للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى، ومع رئيس الحكومة، واستخفاف بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك جراء فيروس كورونا، ومن تفاقم أزماته الهيكلية».

يذكر أن رئيس الجمهورية رفض خلال هذا الاجتماع الثلاثي بالذات كل مزاعم «النهضة» بشأن إجراء محادثات بينه وبين رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بهدف تغيير رئيس الحكومة.

لا يقل أهمية عن ذلك تأكيد سعيّد لقنوات إعلامية فرنسية على وجود «مؤشرات كثيرة لتدخّلات خارجية في تونس بتواطؤ مع أطراف داخلية، تحاول إعادة تونس إلى الوراء»، مؤكداً امتلاكه من المعلومات الكثير، لكنه لم يشأ إعلانها صوناً لوضع البلد.

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