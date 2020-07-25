مشاريع لتطوير البنية التحتية ومنظومة الري في أبوظبي بـ 160 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل



تنفذ بلدية مدينة أبوظبي مشاريع لتطوير البنية التحتية وترقية منظومة الري في عدة مناطق داخل جزيرة أبوظبي، بتكلفة 160 مليون درهم، تتضمن إنشاء مداخل ومواقف، وطرق خدمة جديدة، وتحسين وتعديل الطرق والتقاطعات القائمة، وإنشاء خزاني مياه ري معالجة، ومحطات ضخ داخل جزيرة أبوظبي.

وأوضحت «البلدية» أن المشاريع تشمل مشروعاً لتطوير البنية التحتية بأماكن متفرقة في أحواض شرق وغرب جزيرة أبوظبي والجزر التابعة لها، بتكلفة إجمالية تبلغ 115 مليون درهم، منها تنفيذ أعمال الصرف السطحي لمياه الأمطار، وأعمال إنارة الشوارع، إضافة إلى أعمال ترحيل الخدمات، وتحسين وتطوير الأعمال المتعلقة بالسلامة المرورية، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الرابع من العام الجاري 2020 بهدف تلبية متطلبات وتطلعات الجمهور، وسكان هذه المناطق، من خلال تطوير بنية تحتية عصرية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية تسهم في تعزيز المشهد الحضاري الذي تتمتع به أبوظبي.

كما تشمل المشاريع مشروعاً بتكلفة 45 مليون درهم لإنشاء خزاني مياه ري معالجة، ومحطات ضخ لكل من الحوضين غرب (39) وغرب (62) داخل جزيرة أبوظبي، ثم ضخها في شبكات الري المغذية لمنطقة القصور ومنطقة الخبيرة والحوض (41)، إضافة إلى إنشاء شبكة الري الناقلة، إضافة إلى إنشاء خط ري بديل للخط الرئيسي في شارع دلما، وخط الري الرئيسي في شارع الشيخ سلطان بن زايد، لتوفير مياه الري لخطوط التوزيع الرئيسية داخل جزيرة أبوظبي.