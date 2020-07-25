شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب أربعة شبان بجروح مختلفة، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال قمع جيش الاحتلال «الإسرائيلي» لمسيرتي كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت رفضاً لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية، وبلدة حارس بمحافظة سلفيت، حيث خرج الأهالي للدفاع عن أراضيهم المهددة بالاستيلاء، واختطفت وحدة المستعربين التابعة للاحتلال، طفلاً من بلدة العيسوية، بينما طالبت السلطة الفلسطينية، الجهات الأممية المختصة، بالضغط على سلطات الاحتلال، لإطلاق سراح محافظ القدس، عدنان غيث، في حين استخدمت الشرطة «الإسرائيلية» خراطيم المياه واعتقلت أكثر من 50 شخصاً، لتفريق مظاهرة جديدة أمام مقر إقامة رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة.

ذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب آخران نتيجة وقوعهما في كمين لجيش الاحتلال نصبوه بهدف اعتقال الشبان من دون تسجيل أية حالة اعتقال.

وأكد شتيوي أن جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني والاسفنجي وقنابل الغاز والصوت، مما أدى إلى وقوع 4 إصابات بين صفوف الشبان، علاوة على عشرات حالات الاختناق، وعولجت جميع الإصابات ميدانياً.

وأوضح شتيوي أن المئات من أبناء البلدة خرجوا في المسيرة الأسبوعية مرددين الشعارات الوطنية الرافضة لقرارات حكومة الاحتلال السيطرة على أراض من الضفة المحتلة.

ومنعت قوات الاحتلال المواطنين من إقامة صلاة الجمعة فوق أراضي قرية حارس بمحافظة سلفيت، المهددة بالاستيلاء عليها، والتي تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال نصبوا حواجز عسكرية وشددوا من إجراءاتهم على مدخل القرية ومحيطها ومنعوا المشاركين من الخروج منها، إضافة لتحرير شرطة الاحتلال مخالفات للمواطنين.

Advertisements

وفي القدس المحتلة، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن شهود عيان، قولهم، إن عدداً من المستعربين اختطفوا الطفل معاذ عويوي (12 عاماً)، من حي الشهيد محمد عبيد، بعد اقتحام بلدة العيسوية، بمركبة مدنية.

وفي ما يخصّ محافظ القدس، عدنان غيث، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، الجهات الأممية المختصة، وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي، والدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، ومجلس حقوق الإنسان، بضرورة التحرك السريع للضغط على سلطات الاحتلال، لإطلاق سراح غيث. وعمّمت الوزارة، بحسب بيان صدر عنها مساء الخميس، على سفارات فلسطين في العالم بضرورة التحرك العاجل مع مراكز صنع القرار في الدول المضيفة، لتشكيل رأي عام وموقف دولي ضاغط للإفراج عن المحافظ غيث.

من جهة أخرى، احتشد آلاف المتظاهرين في ساعات متأخرة من مساء الخميس في ميدان باريس، أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة بشارع بلفور، في الحملة الأخيرة ضمن إطار سلسلة المظاهرات الغاضبة التي تشهدها «إسرائيل» منذ نحو أسبوعين.

وكان المحتجون الذين وصل عددهم إلى قرابة أربعة آلاف شخص يهتفون شعارات مناهضة لنتنياهو الذي يواجه اتهامات جنائية في ثلاث قضايا فساد، وتعرض في الأسابيع الماضية لانتقادات شديدة اللهجة لكيفية تعامله مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الشرطة المظاهرة غير قانونية، وبدأت باستخدام خراطيم المياه، واعتقلت 55 متظاهراً، على الأقل، بحسب وسائل الإعلام «الإسرائيلية».

(وكالات)