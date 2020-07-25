«القـلب الكبير» تعمل على توفـير كسـوة العـيد لـ 1500 طـفل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «مؤسسة القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، المرحلة الثانية من الحملة بمبادرة إنسانية جديدة تحت شعار «كسوة العيد»، مستهدفة من خلالها أطفال الأسر المتضررة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بهدف جمع التبرعات لشراء ملابس ترسم الابتسامة على وجوههم احتفالاً بهذه المناسبة.

ووجهت المؤسسة دعوة لأصحاب الأيادي البيضاء من المؤسسات والأفراد، للمشاركة في المرحلة الثانية من الحملة، التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إبريل/ الماضي.

وتهدف المرحلة الثانية من الحملة إلى توفير الدعم ل 1500 طفل، إذ يضمن التبرع بمبلغ 200 درهم إدخال الفرحة على قلب طفل، وكسوته بثياب جديدة، ويمكن للراغبين التبرع لكسوة أكثر من طفل واحد.

وتفتح الحملة التي تنظم بالتعاون مع «مركز روافد للتنمية والتعليم»، و«جمعية الشارقة الخيرية»، باب التبرع خلال الفترة 24-30 يوليو/ تموز، عبر الرابط التالي https://tbhf.ae/covid19-ar/، فضلاً عن إرسال رسالة قصيرة إلى 7788 عبر Etisalat، ورسالتين متتاليتين على الرقم 9968 عبر Du.

وتتيح المؤسسة التبرع عبر التحويل المصرفي من خلال مصرف الشارقة الإسلامي عبر الرمز الدولي للتحويل: AE040410000011430430020، والشيكات، والدفعات الإلكترونية، أو النقدية المباشرة من خلال التواصل مع المؤسسة عبر الهاتف 065941283، كما يمكن للمتبرعين تقديم مساهماتهم عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة: https://tbhf.ae/.

وتأتي المرحلة الثانية من الحملة بالشراكة مع مجموعة متاجر«رد تاغ»Red) Tag)، التي ستوفر خصومات بنسبة 25% على إجمالي المشتريات في فرع القاسمية - الشارقة لضمان استفادة الأطفال من هذه الحملة الخيرية.

وقالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير: «تعبر مبادرة (كسوة العيد) 2020 عن استجابتنا للحالات الإنسانية، وإغاثة الملهوفين من الأطفال الذين تضرروا بسبب الوباء، ورسم الابتسامة على شفاههم في هذا العيد، إذ تنتشر الفرحة في عيد الأضحى المبارك الذي يجسد قيم التراحم والمحبة، ويمكننا أن نكون جزءاً من هذه الفرحة من خلال أيادينا البيضاء وقلوبنا الخيرة، ونتوجه بالشكر لكل الراغبين بالمشاركة في المبادرة على كرمهم ونقاء روحهم، فتبرعاتهم ستضمن فرحة الأطفال واحتفالهم بعيد الأضحى المبارك».

وخصصت «القلب الكبير» مبلغ نصف مليون دولار من تبرعات المرحلة الأولى من حملة «دعمك لهم مسافة أمانهم» لتعزيز خدمات الرعاية الصحيّة المقدمة للاجئين والنازحين في خمس دول عربية.