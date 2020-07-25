صفر وفيات حوادث الوسائل البحرية في دبي 2019

أكد اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، الدور الكبير الذي يلعبه مركز شرطة الموانئ، في الحفاظ على الأمن البحري العام لإمارة دبي، ومراقبة وضبط حركة الملاحة الساحلية للإمارة.

جاء ذلك خلال تفقده مركز شرطة الموانئ، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العقيد سعيد سالم المدحاني مدير المركز، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد عبيد إبراهيم السويدي، نائب مدير مركز شرطة الموانئ وعدد من الضباط.

واطلع اللواء ابن ثاني على النتائج التي حققها مركز شرطة الموانئ خلال العام الماضي 2019، حيث تعامل مع 585 قضية جنائية، ونفذ 458 مهمة إنقاذ بحري، وحقق نسبة صفر في أعداد الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن حوادث الوسائل البحرية، إلى جانب تحقيق «5 دقائق» في متوسط زمن الاستجابة للحوادث البحرية، ضمن 6 أميال.

وأشاد اللواء ابن ثاني بالجهود الاستثنائية لمركز شرطة الموانئ في المحافظة على الأمن والسلامة البحرية على مستوى إمارة دبي، خاصة عبر تطبيق مبادرات نوعية، منها مبادرة «أبحر بأمان»، والعمل على تأمين الشواطئ عبر استخدام الطائرة من دون طيار.