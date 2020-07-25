جونسون يرى نهاية «كورونا» العام المقبل.. وماكرون يترأس اجتماعاً أمنياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن اعتقاده بأن فيروس كورونا «سيختفي» من بريطانيا بحلول منتصف العام المقبل. وقال جونسون أثناء زيارته لإحدى المصحات: «أياً ما كان مصدره... خفاش، أو آكل النمل الحرشفي، أو أياً كان مصدر ظهوره، فقد كان أمراً بغيضاً جداً جداً على الجنس البشري. وأعتقد أن في منتصف العام المقبل سنكون تخطيناه».

وتابع قائلاً «هذه البلاد ستنهض لتكون أقوى من أي وقت مضى... لا يزال أمامنا خطر موجة ارتفاع ثانية». ولدى سؤاله عن المدة التي سيضطر خلالها المواطنون لاستخدام الكمامات، قال جونسون إنه يعتمد على وعي البريطانيين، وحدسهم، وأحجم عن الإشارة إلى توقيت تخفيف الإجراءات الحالية في مواجهة كوفيد-19.

من جانبه، ترأس الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مجلساً دفاعياً بحضور عدد من المسؤولين، على رأسهم وزير الصحة، أوليفييه فيران، لبحث احتمال اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة انتشار الفيروس بعد أن شهدت البلاد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المصابين. وفرضت السلطات الفرنسية، يوم الاثنين الماضي، ارتداء الكمامة الطبية في كل الأماكن العامة المغلقة - حيث يُعاقب المخالفون بغرامة مالية قدرها 135 يورو - بعد أن كان ارتداؤها الإجباري يقتصر على وسائل النقل المشترك فقط.

وفي الولايات المتحدة قرر الرئيس دونالد ترامب، إلغاء المؤتمر الوطني الكبير للحزب الجمهوري، بسبب تفشي الفيروس في الولايات الجنوبية. وكان مقرّراً عقد المؤتمر في مدينة جاكسونفيل، بولاية فلوريدا، الشهر المقبل، لتعيينه رسمياً مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إنّ هذا ليس الوقت المناسب لعقد «مؤتمر وطني كبير ومكتظّ بالناس».

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وأضاف أنّ «توقيت هذا الحدث ليس مناسباً، ليس مناسباً بالنظر إلى ما حدث مؤخّراً من طفرة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19، الوباء الذي تجاوز عدد الإصابات به في الولايات المتّحدة، أمس الأول الخميس، أربعة ملايين إصابة مثبتة مخبرياً.

يجيء ذلك فيما تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأربعة ملايين، أمس الأول الخميس، أي بزيادة مليون إصابة خلال أسبوعين فقط، كما ذكرت جامعة جونز هوبكنز. وقال نيكولاس ريش من جامعة ماساتشوسيتس، إن الحسابات المرتبطة بالأوبئة على المستوى الوطني، تشير إلى أنه سيبلغ الذروة في الأسابيع الأربعة المقبلة.

وفي المقابل، قال وزير الرياضة الإيطالي فينشنزو سبادافورا، إن بلاده ربما تسمح بعودة الجماهير إلى ملاعب كرة القدم في سبتمبر/ أيلول المقبل، إذا ما سمح الوضع الصحي بذلك، مؤكداً أن الأعداد في البداية ستكون محدودة. وقال وزير الرياضة في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيطالي «إذا سمح المنحنى الوبائي سيكون بوسع الجماهير العودة إلى الملاعب في سبتمبر/ أيلول». وأضاف الوزير «بالتأكيد لا يمكننا السماح بامتلاء الملاعب كما كان الحال من قبل. لكن سيتعين علينا الالتزام بمجموعة كاملة من الإجراءات التي تجري حالياً دراستها».

بدورها، أعلنت تاتيانا جوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، أن بلادها تعتزم استئناف بعض الرحلات الدولية اعتباراً من الأول من أغسطس/ آب، لكن قائمة الوجهات ستكون محدودة مبدئياً، إذ ستقتصر على تنزانيا، وتركيا، وبريطانيا. وقالت جوليكوفا إن تراجع أعداد الإصابات سمح لروسيا باستئناف رحلات دولية من مطارات موسكو، وسان بطرسبرج، وروستوف أون-دون.

وأوضحت أن الرحلات التي سيتم استئنافها ستكون من، وإلى لندن ومدينتي اسطنبول، وأنقرة، في تركيا وزنجبار في تنزانيا، من الأول من أغسطس/ آب، على أن تتم إضافة وجهات عطلات إضافية في تركيا اعتباراً من العاشر من أغسطس/ آب.