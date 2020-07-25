فينيق رماد المتصوّفة

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هل نسينا منظمتنا العزيزة؟ كم نحن أوفياء. العالم العربيّ لا يستحق هذه الزكيّة التقيّة، حتى لكأنها تكيّة. كلّ صفات المتصوفين فيها جليّة. لا علاقة لها بأحد، فحتى الشقيق تلقي به إلى حيث ألقت، يغدو أغرب من الغريب. لو أومض برق التجليات في أدمغة عرب القرون الخالية، لكانوا شادوا لها مقرّاً في خانقاه مهيب، ولكانت جنباته ازدهرت بمصابيح وهّاجة مثل الجنيد والنفّري ومحيي الدين بن عربي.

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قال القلم: قلت لمن بدا كأنه قال: ويحك أتظن أنك آتٍ بدعابة. تالله إن «المواقف» و«المخاطبات» لابن عبد الجبّار النفّري أيسر فهماً ألف مرّة من التوصيات والقرارات التي أصدرتها صاحبتنا. لقد قضى العرب سبعين سنة يعلكون أحجيّة «مواجهة التحديات»، وكذّاب دهره ومفتري عصره من ادّعى أنه أدرك كيف تكون المواجهة أو ما هي التحديات. كل ما علمناه علم اليقين هو أنها آثرت ذهب الصمت، حتى قيل إنها لن تفتح فاها إلاّ لقراءة الفاتحة على المنظومة العربية.

قلت للقلم: إن الهوى العربي منذ القديم مفتونٌ بالأساطير وغرائب البيان، فألهمه الخواجات أن يصنع لنا تحفة لا تعرف غير الكلام، فطفقت على مرّ السنين تنفث الرموز، التي لا يحلّها صبيّ ولا عجوز. ذلك العجز يجعل الناس يتضاءلون أمامها. من ترى يجرؤ على القول حتى في نفسه: أهذه تمثل مجموع قدرات العرب وقواهم وعقولهم وتدبيرهم وعزائمهم وطموحهم، ومنظومة قيم تاريخهم؟

فجأة، حملت الريح صوتاً كأنه هدير يقهقه ساخراً: إنها لا تعلم أنها انتهت. نهايتها ستكون بداية عربية على نحو آخر. انتهى كلام الصوت، فسكنت الريح. هل في الناس أحد فقد صوابه، ليصدّق دمدماتٍ وهمهمات جاءت على «بساط الريح يا بو الجناحين»؟ لكن الخيال هو أبو أهمّ الأحداث التي عرفتها البشرية طوال تاريخها. من كان يتصوّر أن الإمبراطورية التي شهرت سيف الديمقراطية والحريات في وجوه أنظمة العالم، هي اليوم مجمع أضداد كل المضارب التي طيّرت بها الأنظمة مثل كرات الجولف؟ الويل للعالم إذا ضاقت بها السبل. فتسونامي تقدم التنين صار للإمبراطورية مثل «كورونا»، يسبب الحمى وضيق التنفس. فهل حسبتم نصيب الشرق الأوسط من المعمعة.

لزوم ما يلزم: النتيجة الفينيقيّة: اجعلوا الفينيق ينهض من رماد المنظمة.

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