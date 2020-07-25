«السلطة» تعتقل نشطاء ضد الفساد وتتهمهم بخرق تدابير «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية، أمس الجمعة، أن السلطة الفلسطينية تواصل اعتقال 11 ناشطاً فلسطينياً كانوا ينوون التظاهر ضد الفساد قبل أيام، وتتهمهم بخرق تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك إن الهيئة تتابع الموقوفين الذين تم اعتقالهم على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع ضد الفساد يوم الأحد الماضي في رام الله. وأشار دويك إلى أنه زار المحتجزين في مكان توقيفهم برام الله أمس الأول الخميس، مؤكداً على «أن عملية الاعتقال تمت منذ الأحد الماضي وأنهم مضربون عن الطعام، وتم تحويل اثنين منهم الى المستشفى». وقال «نحن نؤكد على أن توقفيهم هو اعتقال سياسي وأنه تم بشكل فردي وليس جماعياً، وعلى خلفية نشاطهم السلمي ودعواتهم للاحتجاج على الفساد، ونرفض اعتقالهم». وأكدت مؤسسة حقوقية فلسطينية أخرى، هي مؤسسة «الحق»، أنها زارت الموقوفين الذين أكدوا لها أن اعتقالهم تم بشكل فردي، وأنه جرى تتبعهم واعتقالهم بشكل مقصود وبنية مسبقة بسبب دعوتهم لوقفة مطلبية يوم 19 يوليو 2020، قاموا بنشرها على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتوجه النيابة العامة للموقوفين تهمة التجمهر غير المشروع وخرق حالة الطوارئ وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، غير أن الموقوفين أكدوا للمؤسسات الحقوقية أن اعتقالهم تم بشكل فردي وليس خلال تجمهر. (أ ف ب)