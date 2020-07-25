«حفظ النعمة» يطلق مبادرة «العشر الأوائل من ذي الحجة»

أطلق مشروع حفظ النعمة التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة «العشر الأوائل من ذي الحجة»، بالتزامن مع بداية شهر ذي الحجة، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، تحقيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ودعم التواصل بين المحسنين والداعمين للمبادرات الإنسانية التي تستهدف الفئات المحتاجة والمتعففة وأصحاب الدخل المحدود.

قال سلطان بن حجر الشحي مدير المشروع في تصريح خاص ل«الخليج»: استحدث المشروع خلال العام الجاري مبادرة جديدة تستهدف توزيع مواد تموينية وصناديق ملابس جديدة وأدوات عناية شخصية وأدوات منزلية على عدد من الأسر المتعففة والمحتاجة والمسجلة لدى مركز الهيئة في منطقة الظفرة، حيث تم التوزيع على ما يزيد على 300 أسرة، ونستهدف خلال الأسبوع الجاري إتمام التوزيع على ما يقارب 1000 أسرة.

وأضاف الشحي: تتضمن المواد التموينية لكل أسرة 150 كيلوجراماً، منها 50 كيلوجراماً من السكر و50 كيلوجراماً من الطحين، و40 كيلوجراماً من الأرز، بالإضافة إلى صندوق من الزيت، سعياً لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة.

وتابع: بالتعاون مع السفارة المصرية في الإمارات، عمل المشروع على توزيع طنين من المواد الغذائية، دعماً لما يقارب من 100 أسرة من الأسر العالقة في الدولة والمتأخرين في العودة لوطنهم، مشيراً إلى أن دعم هذه الأسر تضمن أيضاً توزيع 400 كيلوجرام من التمور، و400 كيلوجرام من اللحوم و400 صندوق من المياه، حرصاً على توفير احتياجاتهم، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.