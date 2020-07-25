بومبيو يدعو إلى نهج أكثر حزماً مع الصين لدحر «الطغيان الجديد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سهام النقد من جديد للصين، وقال إن على واشنطن، وحلفائها، استخدام «طرق أكثر ابتكاراً وحزماً» للضغط على الحزب الشيوعي الصيني لتغيير أساليبه، واصفاً هذا بأنه «مهمة عصرنا»، فيما أمرت الصين بإغلاق القنصلية الأمريكية في شينجدو، رداً على إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.

وفي حديث أدلى به، أمس الأول الخميس، بمكتبة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، في مسقط رأسه في كاليفورنيا، قال بومبيو إن مخاوف نيكسون من تبعات ما فعله عندما مهد الطريق أمام الحزب الشيوعي الصيني لإقامة صلات مع العالم في السبعينات كانت في محلها. وقال بومبيو «نيكسون قال ذات مرة إنه يخشى أن يكون قد خلق وحشاً بفتح العالم أمام الحزب الشيوعي الصيني.. وها قد وصلنا إلى هذه المرحلة».

وفي كلمة ألقاها بعدما أمرت واشنطن بكين، فجأة، هذا الأسبوع بإغلاق قنصليتها في هيوستون، دعا بومبيو إلى إنهاء «التواصل الأعمى» مع الصين، وكرر الاتهامات الأمريكية لها بأن ممارساتها التجارية غير عادلة، وبانتهاك حقوق الإنسان، والسعي للتغلغل في المجتمع الأمريكي.

ودعا بومبيو «العالم الحرّ» إلى «الانتصار» على «الطغيان الجديد» الذي تمارسه، على حدّ قوله، الصين الشيوعية. وقال الوزير الأمريكي إنّ الصين هي اليوم دولة «استبدادية أكثر فأكثر في الداخل، وأكثر عدوانية في عدائها للحريّة في كلّ مكان آخر».

كما اتّهم بومبيو الرئيس الصيني شي جينبينج بأنّه «تابع مخلص لإيديولوجية شمولية مفلسة». وحذّر من أنّه «إذا لم يغيّر العالم الحرّ الصين الشيوعية، فإنّ الصين الشيوعية سوف تغيّرنا».

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وقال بومبيو إن الجيش الصيني أصبح «أقوى وأكثر تهديداً»، وإن نهج التعامل مع بكين يجب أن يكون «لا تثق وتحقق»، على غرار نهج الرئيس الراحل رونالد ريجان «ثق لكن تحقق»، في التعامل مع الاتحاد السوفييتي السابق في الثمانينات.

وقال بومبيو «الحقيقة هي أن سياساتنا وسياسات الدول الحرة الأخرى أعادت إحياء اقتصاد الصين المنهار، لنرى بكين بعدها تعض الأيدي الدولية التي امتدت لها».

كما اتّهم بومبيو القنصلية الصينية في هيوستن، التي أغلقتها الولايات المتّحدة، بأنّها «مركز للتجسّس الصيني»، و«لسرقة الملكية الفكرية». وأضاف أنّ «الصين نهبت ممتلكاتنا الفكرية، وأسرارنا التجارية الثمينة، ما أدّى لخسارة ملايين الوظائف في أنحاء أمريكا».

من جهتها، أمرت الصين، امس الجمعة، بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة شينجدو الكبيرة بجنوب غرب البلاد، رداً على إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن هذا القرار يشكل «رداً شرعياً وضرورياً على الإجراءات غير المنطقية للولايات المتحدة». وأضافت أن «الوضع الحالي للعلاقات الصينية الأمريكية هو ما لا ترغب الصين في رؤيته، والولايات المتحدة مسؤولة عن هذا كله».(وكالات)