تحرير ألمانية اختطفت قبل أيام في بـغداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أعلنت السلطات العراقية، أمس الجمعة، أن قوات الأمن العراقية حررت ألمانية خطفت، مساء يوم الاثنين الماضي، خارج مكتبها في وسط العاصمة بغداد، مشيرة إلى أنها اعتقلت الخاطفين، ويجري التحقيق معهم، فيما أعلنت «العمليات المشتركة» أن التحالف الدولي سيسلم القوات الأمنية مواقع جديدة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، إن «القوات الأمنية حررت الناشطة هيلا ميفيس»، من دون إضافة أي تفاصيل. وكانت ميفيس التي تدير برامج فنية في مركز «بيت تركيب» الذي ينظم نشاطات فنية، غادرت مكتبها الاثنين الماضي «على متن دراجتها الهوائية عندما شوهدت سيارتان، إحداهما شاحنة بيضاء صغيرة تشبه تلك التي تستخدمها القوات الأمنية، تقومان بخطفها».

وأكدت وزارة الداخلية أن «جهود الوزارة تكللت بتحرير المختطفة نتيجة العمل الاستخباري، وتقاطع المعلومات، ومتابعة الكاميرات، ورصد كل ما يتعلق بجريمة الاختطاف»، مشيرة إلى أن وزير الداخلية قام بتسليم الناشطة الألمانية هيلا ميفيس إلى القائم بأعمال السفارة الألمانية في بغداد.

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من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار في بيان، أمس الجمعة، أن عملية التحرير تمت «بإشراف محكمة تحقيق الرصافة»، مشيراً إلى أنه تم «إلقاء القبض على الخاطفين»، مؤكداً أن «التحقيق جار بخصوص تلك الجريمة، وسوف تعلن نتائجه حين اكتمال الإجراءات».

من جهة أخرى، قالت «العمليات المشتركة» إن «التحالف الدولي سيسلم القوات الأمنية مواقع جديدة»، لافتة إلى «وجود جدول زمني أعد بين الحكومة وقوات التحالف الدولي لتسليم المعسكرات».

من جهته، ذكر مصدر أمني، أن «طائرة مسيرة سقطت ضمن تل الجواد في ناحية الصينية التابعة إلى قضاء بيجي، في محافظة صلاح الدين».

وأضاف أنه «لم يتبين لغاية الآن إذا كانت الطائرة أمريكية، أو عراقية للاستطلاع، ولم تعرف أسباب سقوطها».