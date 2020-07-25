«شياطين الفريج» تستعيد روح «زمن الطيبين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

صدر للكاتب والباحث الإماراتي نجيب عبدالله الشامسي مجموعة قصصية بعنوان «شياطين الفريج»، عن «المسار للدراسات الاقتصادية والنشر» في رأس الخيمة، يقع الكتاب في 505 صفحات، وهي أول مجموعة قصصية للشامسي، الذي سبق أن أصدر نحو 38 إصداراً، بينها أعمال مسرحية وفنية ودراسات أدبية وتاريخية واجتماعية واقتصادية.

وتضم المجموعة القصصية 29 قصة شعبية، تتناول مجتمع الإمارة في مرحلة ما قبل الاتحاد، بلغة بسيطة تغلب عليها اللهجة الإماراتية المحكية والمفردات المحلية، لتقترب من الواقع التاريخي لمجتمع الإمارة، من باب الحنين والحاجة إلى التوثيق.

وتقوم قصص الشامسي على أربع شخصيات رئيسية، بجانب أخرى تظهر في سياق السرد، وفقاً للتطور التاريخي والأحداث، في القصص، التي استوحاها المؤلف من وحي المدينة القديمة ل(رأس الخيمة)، بعضها شخصيات حقيقية، عايشت فترة ستينات القرن الماضي، وتدور الحكاية فيها حول التحولات الاجتماعية مع دخول الخدمات التعليمية للمدينة، ثم الماء والكهرباء، وصولاً إلى الانتقال من الأحياء القديمة إلى نظيراتها الحديثة.

Advertisements

«شياطين الفريج» تستلهم عوالم نجيب محفوظ، التي تتحدث عن الحارة القديمة في مصر، فيما تسعى القصص، التي تفوح منها رائحة الأصالة والحنين إلى رأس الخيمة القديمة، إلى عكس صورة صادقة لمنظومة القيم، التي رسمت معالم المدينة العتيقة في الإمارة وشخصية مجتمعها، وحافظت على قوته وتماسك أفراده.

القصص، وفقاً للكاتب، بسيطة في تركيبتها الدرامية وأحداثها، لكنها عميقة في نسيجها الاجتماعي والأخلاقي، تعبر عن البيئة الاجتماعية في الإمارات إجمالاً، خلال حقبة ما قبل ظهور النفط، وهو يرى أن المثقفين والمبدعين في أي مجتمع يعملون على توثيق أحداث ومواقف وشخصيات، شكلتها التحولات التاريخية واللحظة الزمنية وشرائح من المجتمع، لاسيما تلك، التي تتسم بالبساطة والعفوية، وأحيانا ب«الصعلكة».

عن شخصية «الأشقياء» أو «العفاريت» أو «الصعاليك» في (شياطين الفريج)، يقول نجيب الشامسي: «لم تتسبب تلك الشريحة، في سياق السرد القصصي، أو في الواقع التاريخي، بإحداث ضرر يذكر بالمجتمع، أو بالإساءة إلى أحد مكوناته، لكنها شكلت ورسمت أحداثاً، كانت هي بطلتها الأولى، لتكون وليدة اللحظة، وتصبح تلك الأحداث والمواقف جزءاً من ذاكرة المكان والمجتمع، وحكاياتهم هي القصص التقليدية لهذا المجتمع».

ويضيف الشامسي: «في مجتمع كهذا، كانت تلك الشريحة حاضرة بقوة في المشهد الاجتماعي اليومي، ليصبحوا مع الوقت مطلباً للمجتمع، وجزءاً من حياة عامة الناس، وتصبح تلك الأحداث والمواقف وسيلة للتسلية والترفيه والفكاهة، وتتحول إلى شكل من أشكال الأدب الشعبي، غير المدون».

ويتابع الشامسي: أبطال تلك القصص والحكايات أناس طيبون وبسطاء، ومحبوبون بشقاوتهم ومشاكساتهم، أعمارهم بين العشرين والثانية والعشرين، نشأوا في ظروف اجتماعية بين البسيطة والمتوسطة، لكنهم تغلبوا على قسوة ظروف حياتهم ب«الشقاوة المبكرة»، وربطت بينهم مودة وأخوّة «الفريج الواحد»، بعضهم رحل عنا، والبعض الآخر على قيد الحياة، ما زال يعيش بين جنباتنا، نحرص على التواصل معهم والاستماع إليهم، وحين يدور الحديث حول تلك المواقف الطريفة، نستعيد ذكريات زمن الطيبين.