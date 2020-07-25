شكرا لقرائتكم خبر عن بيانـو من 3662 قطعـة «ليجـو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة «ليجو» لألعاب الأطفال عن أكبر مجموعة لها حتى الآن، وهي عبارة عن بيانو يتكون من 3662 قطعة، تشكل لوحة من 25 مفتاحاً، حيث يصدر البيانو موسيقى من خلال تطبيق الهاتف.
يتميز البيانو إلى جانب لوحة المفاتيح بغطاء أسود أنيق وجسم مصغر لآلة البيانو وكذلك المطارق الداخلية التي تعمل.
ويأتي ال «Grand Piano» من «ليجو» مزود بمحرك ومحور ذكي، ومستشعر يستخدم للاتصال بتطبيق Lego Powered Up، الذي يصدر الصوت من خلال الهاتف الذكي، ويمكن العزف إما في وضع «العزف الذاتي» وإما في «التشغيل التلقائي»، إذ يقوم البيانو بتحريك مفاتيح عشوائية، بينما ينتج التطبيق موسيقى كعازف بيانو. كذلك يأتي البيانو مع مقعد له يمكن التحكم في ارتفاعه، ويبلغ عرض البيانو أكثر من 30.5 سم، وعمق 35.5 سم، وارتفاع 22.5 سم مع إغلاق غطاء البيانو.
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