صون كنوز الطبيعة البحرية في الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: بكر المحاسنة

أطلق مركز الفجيرة للمغامرات أمس، حملة بعنوان «صون كنوز الطبيعة البحرية» بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية دبا الفجيرة وميناء الفجيرة، وذلك ضمن مشروع حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة.

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وتتضمن الحملة نقل الشعاب المرجانية الطبيعية من ميناء العكامية في دبا الفجيرة، إلى المحميات البحرية الطبيعية في إمارة الفجيرة، لصون الشعاب المرجانية والمحافظة على البيئة البحرية، كما تتضمن الحملة إعادة تأهيل المناطق المرجانية المتأثرة بالظواهر الطبيعية وغير الطبيعية.

وأكد سعيد المعمري مدير المركز أن الحملة تهدف إلى صون الشعاب المرجانية والمحافظة على البيئة البحرية وتحقيق استدامة النظم الطبيعية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من تداعيات التغير المناخي؛ إذ تسهم الشعاب المرجانية في توفير ملاذ آمن للتنوع الأحيائي المميز في الدولة.

وأشار إلى أن الحملة تتم على مرحلتين: الأولى انطلقت وتستمر على مدار 6 أيام، أما الثانية فستكون من 3 إلى 8 أغسطس المقبل. وبذلك يتم نقل الشعاب المرجانية الطبيعية إلى المحميات البحرية في كل مناطق الفجيرة، خاصة أن الشعاب المرجانية ملجأ وملاذ للكائنات البحرية والأسماك، وتعد ثروة قومية وسياحية وحدائق مائية من مكونات البحر، ومن أهم حلقات السلسلة الحياتية للبيئة البحرية وخزائن غذائية للبحار.