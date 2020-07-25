شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 3407 حالات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت).

وأشارت الوزارة- فى بيان لها - إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 46 حالة.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8719 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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على صعيد متصل، أوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بإعادة إغلاق عدد من القطاعات الاقتصادية والسياحية والمنشآت العامة لمدة أسبوع ابتداء من الإثنين المقبل، بهدف السيطرة على انتشار الوباء والتأكد من حسن وصحة التدابير الوقائية المعتمدة، وتشمل الملاهى والنوادى الليلية والمسابح الداخلية، والحفلات اليومية التى تقام على الشواطئ والمسابح، والحفلات الفنية والسياحية على مختلف أنواعها.

كما تضمنت التوصيات إغلاق المسارح وصالات السينما ومراكز الألعاب الإلكترونية وملاهى الأطفال والصالات الرياضية والأسواق الشعبية ومراكز المناسبات الدينية والاجتماعية، مع تكليف الأجهزة المختصة فى الدولة بالتشدد فى مراقبة التزام المطاعم والمقاهى بقدرة استيعابية من طاقتها.

وطالبت اللجنة كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما بالتزام أماكن إقامتهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى مع تجنب مخالطتهم.