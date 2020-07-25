جيش الاحتلال يؤكد قصف أهدفا للجيش السورى بزعم إطلاق قذائف تجاه الجولان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرات هليكوبتر تابعة له أغارت على أهداف للجيش السورى وذلك بزعم إطلاق قذائف مورتر باتجاه هضبة الجولان التى تحتلها إسرائيل. وقال الجيش فى بيان "تم ضرب عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع فى المواقع السورية". جاءت الضربة بعد بضع ساعات من قول جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أصوات انفجارات سُمعت من الجزء الخاضع للسيطرة السورية من الجولان، وذكر الجيش أنه لم ترد تقارير عن إصابات لكن مبنى وعربة إسرائيلية لحقت بهما أضرار. Advertisements

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