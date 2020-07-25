جوبا..مبعوث قطري يبحث مفاوضات السلام السودانية

الخرطوم/أحمد عاصم/الخليج 365

أجرى مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة وتسوية المنازعات، مشاورات بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان، حول مفاوضات السلام الخاصة بالجارة الشمالية.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الجمعة، التقى ، القحطاني كلا من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، والجبهة الثورية؛ الخميس؛ لبحث سبل الوصول إلى اتفاق سلام السودان في "أسرع وقت".

ونقلت الوكالة، الجمعة، عن كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة السودانية أحمد تقد، قوله إن القحطاني، عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع مسؤولي حكومة جنوب السودان وفريق التفاوض وقيادات الحركات المسلحة السودانية.

وأشار إلى أن الاجتماعات مع الأطراف السودانية المتفاوضة مع القحطاني بدأت منذ وصوله مدينة جوبا نهار الخميس.

وأضاف: "المبعوث القطري التقى فور وصوله مع رئيس دولة جنوب السودان، ورئيس وفد الوساطة السيد توت قلواك وفريق الوساطة بجنوب السودان."

كما التقى المجلس الرئاسي للجبهة الثورية السودانية برئاسة الهادي إدريس وجبريل ابراهيم بجانب لقائه محمد بشير ممثل حركة تحرير السودان.

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وتابع: "المبعوث القطري أجرى مشاورات مع جميع الأطراف في عملية السلام وكيفية الوصول إلى اتفاق سلام نهائي فى أسرع وقت."

وكشف عن مغادرة القحطاني عائدًا إلى الدوحة من جوبا الخميس.

ورعت قطر، في 14 يوليو/ تموز 2014، اتفاق سلام في دارفور وقعت عليه الحكومة وحركة متمردة، بينما رفضته حركات التمرد الرئيسية.

وكان من المتوقع، التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة السودانية في أغسطس/ آب الماضي.

ومع تعثر المفاوضات، قررت الوساطة في جوبا، تأجيل توقيع الاتفاق إلى مارس/ آذار الماضي، ثم أرجأته إلى أبريل/ نيسان المنصرم، قبل أن تحدد موعدا جديدا في 20 يونيو/ حزيران الفائت، ثم 14 يوليو/ تموز الجاري، قبل الإعلان مجددا عن تأجيله.

وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات الملحة في مرحلة انتقالية بدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.