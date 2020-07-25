كورونا.. 38 وفاة بمصر و49 إصابة بموريتانيا

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت مصر، الجمعة، تسجيل 38 وفاة بكورونا، فيما رصدت موريتانيا 49 إصابة بالفيروس.

في مصر، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 38 وفاة بالفيروس، و659 إصابة، و904 حالات تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 91.072، بينها 4.518 وفاة، و31.970 حالة تعاف.

وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة، 49 إصابة بالفيروس، إلى جانب 120 حالة تعاف.

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وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين وصلت 6.116، توفي منهم 156، وتعافى 4.206.

وفي السياق، قال وزير الصحة الموريتاني، محمد نذير ولد حامد، إن "عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الموريتانية يبلغ أقل من 20".

وأضاف ولد حامد، في تصريحات صحفية، إن "الوباء لم يعد بنفس الوتيرة في انتشاره سابقا"، مشددا على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 15 مليونا و848 ألفا، توفي منهم أكثر من 639 ألفا، وتعافى ما يزيد على 9 ملايين و651 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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