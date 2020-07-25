إسرائيل تقصف أهدافا تابعة للنظام السوري جنوبا

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أعلنت إسرائيل، الجمعة، قصفها أهدافا تابعة للنظام السوري، تقع في الجزء غير المحتل من هضبة الجولان جنوبي سوريا.

وقال الجيش في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "أغارت مروحيات حربية، على أهداف تابعة للجيش السوري جنوبي سوريا، ردا على إطلاق النار باتجاه هضبة الجولان (الجزء الذي تحتله إسرائيل) في وقت سابق الجمعة".

وأضاف البيان: "خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية".

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وحمل الجيش الإسرائيلي، النظام السوري، مسؤولية إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق، الجمعة.

فيما نقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري عن مصدر عسكري، أنه في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً (20:00 ت.غ) استهدفت مروحيات إسرائيلية بالصواريخ 3 نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة، ما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة، وبعض الحرائق في الأحراج، دون ذكر تفاصيل أخرى.

واحتلت إسرائيل مناطق واسعة من هضبة الجولان التي تعتبر جزءا من الأراضي السورية، خلال حرب يونيو/ حزيران عام 1967، وأعلنت ضمها في 1981، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بذلك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.