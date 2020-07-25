ناشطون يمنيون: فخورون بإعادة فتح "آيا صوفيا" للعبادة

اليمن / الخليج 365

قالوا للأناضول:

ـ استعادة مسجد آيا صوفيا تمثل بشارة كبرى لليمنيين

ـ هذه الخطوة بمثابة استقلال للقرار السياسي التركي وإعادة الروح للعالم الإسلامي

ـ ما عودة المسجد إلا إيذان باسترجاع كل المقدسات الإسلامية

أعربت شخصيات يمنية عن فخرها وسعادتها بإعادة فتح مسجد "آيا صوفيا" بمدينة إسطنبول للعبادة، بعد 86 عاما.

وأفردت وسائل إعلام محلية مساحات تغطية لإعادة افتتاح المسجد، الجمعة، في حدث لاقى اهتماما كبيرا لدى اليمنيين.

كما نشر يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمصلين في المسجد، معبرين عن سعادتهم وإعجابهم بذلك.

- فتح "آيا صوفيا" بشارة لليمنيين

وفي حديث للأناضول، قال الكاتب والباحث البارز ياسين التميمي، إن "اليمنيين مشدودون كغيرهم من المسلمين لهذا الصرح".

وأضاف التميمي، أن "آيا صوفيا يمثل أحد المظاهر الكبرى لفتح القسطنطينية بكل ما تمثله من أهمية تاريخية وحضارية بصفتها عاصمة لثلاث إمبراطوريات كبرى آخرها الخلافة العثمانية".

وأردف: "تمثل استعادة مسجد آيا صوفيا بشارة كبرى لليمنيين الذين تشكل بلادهم إحدى ساحات الصراع الرئيسية التي تخوض فيها أنظمة الشر آخر جولاتها للتغلب على إرادة الشعوب الإسلامية وتطويعها، في معركة ساحاتها متعددة وأهدافها واحدة".

واستطرد: "تقف تركيا في الجانب الصحيح من هذه المعركة، وكل إنجاز تحققه، ماديا كان أو حضاريا أو روحيا، هو بمثابة مدد معنوي للمتشبثين بالحرية في اليمن".

- خطوة بمثابة استقلال لقرار تركيا السياسي

بدوره، أفاد الناشط الحقوقي عصام الأحمدي، بأن "إقدام تركيا على هذه الخطوة في وقت تتعرض فيه لضغوطات خارجية خطوة شجاعة في طريق التحرر من القيود الخارجية والابتزاز الذي يمارسه الغرب".

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وأوضح الأحمدي، أن "هذا التحول هو بمثابة استقلال للقرار السياسي التركي وإعادة الروح للعالم الإسلامي الذي يعيش جملة من المتغيرات والمنعطفات الخطيرة بالغة التعقيد".

وأردف: "افتتاح آيا صوفيا للعبادة بمثابة شمعة مضيئة في ليل معتم يعيشه العالم الإسلامي".

وتابع: "لقد أعاد لإسطنبول هويتها الإسلامية وحقق حلم فاتحها، وما الابتهاج والاحتفاء والحضور الرسمي والشعبي والإسلامي لمختلف الجنسيات اليوم، إلا تعبير عن مدى الشغف الذي كان ينتظره الأتراك والمسلمون، وهو استفتاء حقيقي على هذا القرار التاريخي".

- نعتز ونفتخر بقرار الرئيس أردوغان

من جهتها، قالت المدونة تسنيم القواس، إن "افتتاح مسجد آيا صوفيا خلق في نفوسنا الاعتزاز والافتخار لعودة الموروثات الإسلامية".

وأفادت القواس، بأن "هذا الحدث أشعرنا بأن الأمة الإسلامية في خير وستمضي إلى خير أكبر".

وتابعت: "ما عودة هذا المسجد إلا إيذان بعودة كل المقدسات الإسلامية، وأصبحت بارقة أمل للعالم الإسلامي والعربي بأن الحقوق ستعود والإسلام سينتصر وستسقط كل المشاريع التي تهدف إلى القضاء على الإسلام ومعالمه".

واختتمت بالقول: "الرئيس التركي أفرح قلوبنا (..) شكرا كثيرا أردوغان".

وأقيمت اليوم أول صلاة جمعة في مسجد "آيا صوفيا" بحضور الرئيس أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/ تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

وتوافد المواطنون الأتراك منذ فجر الجمعة، بأعداد كبيرة نحو ساحة مسجد "آيا صوفيا" للمشاركة في الصلاة.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بإسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.