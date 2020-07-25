إسرائيل تعتقل 3 قاصرين فلسطينيين في القدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، 3 قاصرين فلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.
وذكر مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي) في بيان مقتضب أنّ "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 فتية من البلدة القديمة وسط مدينة القدس".
وأشار المركز إلى أنّ الاعتقالات تمت وسط اعتداء الشرطة الإسرائيلية بالضرب والدفع على المعتقلين والمواطنين المتواجدين في المنطقة.
فيما لم يتضح سبب اعتقال الفتية الثلاثة، ولم يصدر تعليق فوري من قبل الشرطة الإسرائيلية حول ذلك.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 200 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، بحسب نادي الأسير (غير حكومي).
وتقوم إسرائيل باعتقالات في مدينة القدس بشكل يومي، تطال النساء والأطفال ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، من بينهم محافظ القدس عدنان غيث الذي يقبع حاليا في السجون الإسرائيلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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