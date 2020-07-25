إعفاء وزير الشؤون الخارجية التونسي من مهامه

قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس إلياس الفخفاخ إعفاء وزير الشؤون الخارجية نور الدين الري من منصبه. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية اليوم، أن الفخفاخ كلف كاتبة الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر بمهام وزير الخارجية بالنيابة.

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