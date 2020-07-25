إتحادا لاعبي ولاعبات التنس يلغي جميع البطولات الدولية المقررة بالصين.

اعلن اتحادا اللاعبين واللاعبات للتنس اليوم الجمعة إلغاء كل بطولاتهما بالصين في 2020، ومن بينها البطولة الختامية لموسم تنس السيدات، بعد قرار البلاد بحظر استضافة أي بطولة دولية بسبب جائحة كورونا.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة، وهي أعلى سلطة رياضية في الصين، أنها ستكتفي بإقامة تجارب دورة الألعاب الشتوية بكين 2022 في العام الحالي.

وكان الاتحادان يأملان في استثناء بطولاتهما من هذا القرار، إذ يرغبان في إقامة أكبر عدد من البطولات في الموسم الذي تأثر بسبب الجائحة، لكنهما أصدرا بيانين منفصلين في غضون دقائق، للإعلان عن استسلامهما للأمر الواقع.

وقال ستيف سايمون الرئيس التنفيذي لاتحاد اللاعبات “نشعر بخيبة أمل، لعدم إقامة بطولاتنا في الصين هذا العام”.

Advertisements

ووضع اتحاد اللاعبات، 7 بطولات في الصين، في الجدول المبدئي لما تبقى من عام 2020، ومن بينها البطولة الختامية لموسم تنس السيدات.

فيما ألغى اتحاد اللاعبين، بطولات شنغهاي للأساتذة والصين المفتوحة في بكين، وتشينجدو المفتوحة وبطولة تشوهاي في 2020.

وقال أندريا جاودنزي رئيس اتحاد اللاعبين “من المحزن أن نعلن عدم إقامة بطولات اللاعبين المحترفين في الصين هذا العام”.

وأضاف “نحترم قرار الحكومة الصينية لفعل ما هو في صالح البلاد، استجابة لهذا الوضع العالمي الذي لا سابق له”.