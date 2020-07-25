امطار على محافظات مكة المكرمة

شهدت عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة هذا اليوم الجمعة الموافق ٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ امطار من خفيفة الى متوسطة إلى غزيرة أدت الى جريان السيول في عدد من الأودية والشعاب.

واوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان الإدارات العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والطائف وميسان واضم والجموم استعدت منذ وقت مبكر لتنفيذ الخطط الخاصة بالأمطار وذلك بنشر دوريات السلامة والإشراف الوقائي وفرق الإنقاذ المائي والتمركز في المحاور الرئيسيه.

وشهدت محافظة الطائف أمطار غزيرة من بعد ظهر هذا اليوم الجمعة إلى حين إعداد هذا البيان ورصدت المهمات المنتشرة بالمحافظة عدد من النقاط التي تجمعت بها المياة بمنسوب عالي كما سجلت الحالات التالية:

-تجمعات مياه في الطرق الرئيسية والانفاق وبعض احياء المحافظة.

– عدد ٣٠ بلاغ احتجاز مركبات تم مباشرتها واتضح وجود عدد ١٤ مركبة بها احتجاز تم إخراجهم بصحة جيدة وعدد ١٦ مركبة بدون احتجاز بشري.

– اغلاق طريق الكر بسبب الأمطار .

– جريان السيول بالأودية والشعاب بالمحافظة.

وتم تفعيل غرفة عمليات الطوارئ لتنفيذ خطة الأمطار بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لمباشرة أعمالهم كلاً حسب اختصاصه.

ولم تسجل إصابات او وفيات ولله الحمد.