شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يستهدف اجتماعا لقيادات حوثية شرق صنعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر قصف مدفعي لقوات الجيش اليمنى، شرق العاصمة صنعاء.
وذكرت مصادر رسمية يمنية -حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية- أن مدفعية الجيش الوطني، استهدفت اجتماعا لعدد من قيادات المليشيات في جبهة نهم شرقي صنعاء، ما أدى إلى تدمير مقر الاجتماع ومصرع وجرح كل من كان بداخله.
كما قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للمليشيات الحوثية في الجبهة، ودمرت عددا من العربات القتالية التابعة لها، ومصرع من كان عليها.
ودارت مواجهات في مواقع متفرقة في جبهة نهم، قتل وجُرح على إثرها عدد من عناصر المليشيات.
وفي السياق ذاته، تواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهداف مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في الجبهة، وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.
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