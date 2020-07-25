اخبار الخليج

الجيش اليمنى يستهدف اجتماعا لقيادات حوثية شرق صنعاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يستهدف اجتماعا لقيادات حوثية شرق صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر قصف مدفعي لقوات الجيش اليمنى، شرق العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر رسمية يمنية -حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية- أن مدفعية الجيش الوطني، استهدفت اجتماعا لعدد من قيادات المليشيات في جبهة نهم شرقي صنعاء، ما أدى إلى تدمير مقر الاجتماع ومصرع وجرح كل من كان بداخله.
كما قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للمليشيات الحوثية في الجبهة، ودمرت عددا من العربات القتالية التابعة لها، ومصرع من كان عليها.

Advertisements

ودارت مواجهات في مواقع متفرقة في جبهة نهم، قتل وجُرح على إثرها عدد من عناصر المليشيات.

وفي السياق ذاته، تواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهداف مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية في الجبهة، وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمنى يستهدف اجتماعا لقيادات حوثية شرق صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا