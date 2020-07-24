شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينشر فيديو له أثناء تلاوته القرآن في حفل مدرسي قبل 40 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، مقطع فيديو له وهو يتلو آيات قرآنية في حفل مدرسي قبل 40 عاما.
وقال الأمير عبدالرحمن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعليقًا على المقطع: “أرسل لي هذا المقطع أحد الأحبة من حفل نهاية العام الدراسي لمدارس الرياض الأهلية عام 1401 هجري”.
فيما شاهد المقطع أكثر من ربع مليون شخص عبر تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه.
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