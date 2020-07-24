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الأمير عبدالرحمن بن مساعد ينشر فيديو له أثناء تلاوته القرآن في حفل مدرسي قبل 40 عاماً

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إسلام حسن 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، مقطع فيديو له وهو يتلو آيات قرآنية في حفل مدرسي قبل 40 عاما.

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وقال الأمير عبدالرحمن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تعليقًا على المقطع: “أرسل لي هذا المقطع أحد الأحبة من حفل نهاية العام الدراسي لمدارس الرياض الأهلية عام 1401 هجري”.

فيما شاهد المقطع أكثر من ربع مليون شخص عبر تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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